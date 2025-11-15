صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 500لٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • اسلام آباد
20گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ،ایک سپلائر کو 15ہزار جرمانہ بھی کیا گیا

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مری کے داخلی راستوں پر ناقص اور ملاوٹی دودھ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 20 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی جس دوران 500 لٹر پانی ملا ملاوٹی دودھ موقع پر ہی تلف کردیا گیا۔ ترجمان اتھارٹی کے مطابق داخلی ناکوں پر صبح سویرے سے کارروائیاں جاری رہیں جہاں مجموعی طور پر 15ہزار لٹر دودھ کا معیار چیک کیا گیا۔ ایک گاڑی پر ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے کی کوشش پر 15 ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ حکام کے مطابق مری میں داخل ہونے والی تمام دودھ بردار گاڑیوں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جاتا ہے تاکہ شہر میں خالص اور معیاری دودھ کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے ۔فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے ۔

 

