کراچی میراتھون کے ساتھ بی وائی ڈی میگا موٹر کمپنی کا اشتراک
اسلام آباد(دنیار پورٹ )پاکستان میں بی وائی ڈی کے باضابطہ پارٹنر میگا موٹر کمپنی نے کراچی میراتھون 2026کے ساتھ معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔۔۔
شراکت داری کا مقصد پاکستان میں پہلی عالمی ایتھلیٹکس سرٹیفائیڈ میراتھون ایونٹ کے انعقاد میں تعاون فراہم کرنا ہے ۔ یہ دستخطی تقریب BYD پاکستان کے کراچی ایکسپیرینس سینٹر پر منعقد ہوئی، جس میں ایم ایم سی (MMC)، BYD کی سینئر قیادت اور کراچی میراتھون کی انتظامی کمیٹی نے شرکت کی۔ اس معاہدے کے تحت ایم ایم سی برانڈ ویڑایبلیٹی، ایتھلیٹس کی اسپانسرشپ اور جدید سفری اقدامات کے ذریعے ایونٹ کی حمایت کرے گا جس سے عالمی سطح پر کھیلوں کے منظرنامے پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا۔