صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میراتھون کے ساتھ بی وائی ڈی میگا موٹر کمپنی کا اشتراک

  • اسلام آباد
کراچی میراتھون کے ساتھ بی وائی ڈی میگا موٹر کمپنی کا اشتراک

اسلام آباد(دنیار پورٹ )پاکستان میں بی وائی ڈی کے باضابطہ پارٹنر میگا موٹر کمپنی نے کراچی میراتھون 2026کے ساتھ معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔۔۔

 شراکت داری کا مقصد پاکستان میں پہلی عالمی ایتھلیٹکس سرٹیفائیڈ میراتھون ایونٹ کے انعقاد میں تعاون فراہم کرنا ہے ۔ یہ دستخطی تقریب BYD پاکستان کے کراچی ایکسپیرینس سینٹر پر منعقد ہوئی، جس میں ایم ایم سی (MMC)، BYD کی سینئر قیادت اور کراچی میراتھون کی انتظامی کمیٹی نے شرکت کی۔ اس معاہدے کے تحت ایم ایم سی برانڈ ویڑایبلیٹی، ایتھلیٹس کی اسپانسرشپ اور جدید سفری اقدامات کے ذریعے ایونٹ کی حمایت کرے گا جس سے عالمی سطح پر کھیلوں کے منظرنامے پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرشنگ سیزن،شوگر ملیں آج سے فعال کرنے کا حکم

کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم

گلیوں کی صفائی،کچرا اٹھانے میں کوتاہی نہ کی جائے ،محمد اشرف

پیپلز پارٹی رہنماؤں کی مرزا نیاز بیگ کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا ڈی سی کمپلیکس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سکیورٹی انتظامات کا معائنہ

ریٹائرڈ ہونے والے ڈی ایس پی جہانگیر جوئیہ کی آر پی او سے الوداعی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن