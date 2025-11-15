صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ۔۔۔

 انہوں نے 1996میں پاکستان کسٹمز سروس میں شمولیت اختیار کی اور ہمیشہ اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے کسٹمز ڈیپارٹمنٹ کے متعدد کلیدی انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیں ۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ایف بی آرمیں تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال اور بورڈ کے ممبران نے سعید اکرم کی خدمات کو سراہا ۔ چیئرمین نے شاندار خدمات کے اعتراف میں سوونیئر بھی پیش کیا۔

 

