اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ
راولپنڈی(نیوزرورٹر)معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ پنجاب سلمیٰ بٹ ہمراہ اے ڈی سی ہیڈ کواٹر عبداللہ کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں اجلاس ہوا۔
اجلاس میں انتظامی افسران اور مارکیٹ کمیٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیائے خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی سلمیٰ بٹ نے کہا کہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ پنجاب کا ارادہ قائم کرنے کا مقصد ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی چین مینجمنٹ کو بہتر بنانا ہے ۔ اجلاس کا مقصد رمضان سے پہلے اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو نہ صرف یقینی بنانا ہے ۔متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں سبزی منڈی اور مری میں ذیلی سبزی منڈی کے قیام کے لیے کوشاں ہے ۔ سبزی و فروٹ منڈیوں کی سکیورٹی،روڈ انفراسٹرکچر، صفائی کی صورتحال سمیت دیگر مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔