صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

  • اسلام آباد
اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

راولپنڈی(نیوزرورٹر)معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ پنجاب سلمیٰ بٹ ہمراہ اے ڈی سی ہیڈ کواٹر عبداللہ کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں اجلاس ہوا۔

 اجلاس میں انتظامی افسران اور مارکیٹ کمیٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیائے خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی سلمیٰ بٹ نے کہا کہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ پنجاب کا ارادہ قائم کرنے کا مقصد ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی چین مینجمنٹ کو بہتر بنانا ہے ۔ اجلاس کا مقصد رمضان سے پہلے اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو نہ صرف یقینی بنانا ہے ۔متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں سبزی منڈی اور مری میں ذیلی سبزی منڈی کے قیام کے لیے کوشاں ہے ۔ سبزی و فروٹ منڈیوں کی سکیورٹی،روڈ انفراسٹرکچر، صفائی کی صورتحال سمیت دیگر مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آٹھوں بازار وں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر، ہر جگہ پارکنگ،ٹریفک جام

ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم

چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن