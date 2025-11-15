صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کو بہترین اور جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے ،علی ناصررضوی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے اجلاس کا انعقاد کیا، آئی جی نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیااورشہریوں کی شکایات پر موثر کارروائی کرنے اور کھلی کچہریوں کے ذریعے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے ہدایات جاری کیں،آئی جی نے شکایات سسٹم میں جدت لانے اور شہریوں کو بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کیلئے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے شکایات کے اندراج کو سہل بنانے کے ساتھ ان کے بروقت ازالے کو ممکن بنایا جائے ،انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کو بہترین اور جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کیلئے تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تمام تر وسائل بروئے کار لارہی ہے ، اسی کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد نے سنٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا، انہوں نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے ،انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں کہ تمام مسائل کو شفافیت، انصاف اور فوری کارروائی کے اصولوں کے مطابق حل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا ٹیپا تنازع، اہم شاہراہیں خستہ حال ٹریفک متاثر

ایل ڈی اے ملکیتی 5 کمرشل پلاٹ واگزار ، تعمیرات مسما ر

جنرل ہسپتال : یومِ ذیابیطس پر آگاہی واک ، میڈیکل کیمپ

شافع حسین کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس

پاکستان میں دہشتگرد انہ حملے قابل مذمت :راغب نعیمی

مدارس اصلاح ،تربیت اور اعتدال کا مرکز :ہشام الٰہی ظہیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن