آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے
شہریوں کو بہترین اور جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے ،علی ناصررضوی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے اجلاس کا انعقاد کیا، آئی جی نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیااورشہریوں کی شکایات پر موثر کارروائی کرنے اور کھلی کچہریوں کے ذریعے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے ہدایات جاری کیں،آئی جی نے شکایات سسٹم میں جدت لانے اور شہریوں کو بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کیلئے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے شکایات کے اندراج کو سہل بنانے کے ساتھ ان کے بروقت ازالے کو ممکن بنایا جائے ،انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کو بہترین اور جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کیلئے تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تمام تر وسائل بروئے کار لارہی ہے ، اسی کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد نے سنٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا، انہوں نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے ،انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں کہ تمام مسائل کو شفافیت، انصاف اور فوری کارروائی کے اصولوں کے مطابق حل کیا جائے ۔