بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

  اسلام آباد
بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

اسلام آباد کچہر ی اور وانا کے واقعات قابل مذمت ،جوڈیشل کمپلیکس کے دورہ پر گفتگو ،تعزیت

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا، صدر بار نعیم گجر سمیت دیگر نے ان کا استقبال کیا،گورنر نے بار عہدیداروں سے ملاقات کی اورکچہری میں دہشت گردی کے واقعہ کی مذمت کی، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہاکہ اظہار تعزیت کیلئے حاضر ہوا ہوں ،وانا میں اے پی ایس ٹو کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ہمارے فوجی جوانوں نے بچایا، کچہری میں ہمارے وکلاء صاحبان و سائلین ہوتے ہیں،افغانستان سے مختلف ٹویٹس کی گئیں،جہاں بھی حملے ہوتے ہیں وہاں افغان باشندے نکلتے ہیں،جن افغان شہریوں کو بھائی بہنوں کی طرح رکھا،اسرائیل اور انڈیا افغان حکومت کو استعمال کررہا ہے ،جب ہم نے افغان حکومت کو جواب دیا تو ہمارے دوست ممالک نے ہمیں بیٹھایا، ہم نے قطر اور ترکی میں تمام شواہد پیش کئے ، جب ہم اپنے سے بڑے دشمن بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ مٹھی بھر دہشتگرد کیا چیز ہیں ،ہم نے امن کے لیے کے پی اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا،ہم اپنی تمام سیاس جماعتوں کی قدر کرتے ہیں ۔

 

