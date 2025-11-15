صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

  • اسلام آباد
مریض ہمیشہ علاج میں اولین ترجیح ہو نا چاہئے ،ذیابیطس کے حوالے سے تقریب سے خطا ب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے کیپیٹل ہسپتال میں عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر جڑواں شہروں کے پہلے سرکاری نیورولوجی اور سٹروک سینٹر سمیت پیڈیاٹرک ڈرماٹولوجی اور ٹیلی میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ مریض ہمیشہ علاج میں اولین ترجیح ہو نا چاہئے ۔ اس جدید دور میں معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص اور جدید آلات تک عوام کی رسائی نہایت ضروری ہے تاکہ پیچیدہ بیماریوں کا مؤثر علاج یقینی بنایا جاسکے ۔ اس موقع پر انہوں نے صحت عامہ کے فروغ، بیماریوں سے بچاؤ کیلئے آگاہی مہمات اور خصوصی طور پر ذیابیطس، سٹروک اور دیگر دائمی امراض کیلئے ہسپتال کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ بعد ازاں چیئرمین سی ڈی اے نے عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر آگاہی واک میں شرکت کی۔ 

 

