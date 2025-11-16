صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ ،ٹریفک کے دو حادثے ،3نوجوان جاں بحق

  • اسلام آباد
تلہ گنگ ،ٹریفک کے دو حادثے ،3نوجوان جاں بحق

مردان میں ٹریفک کے 6حادثات ،12افراد زخمی، ہسپتال منتقل کردیا گیا

تلہ گنگ، مردان (نمائندگان دنیا) 2مختلف حادثات میں 3نوجوان بحق ہو گئے، پہلا حادثہ سرگودھا روڈ پر پیش آیا جس میں فیصل نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ دوسرا حادثہ راولپنڈی روڈ کے قریب ٹہی بائی پاس پر پیش آیا جہاں ٹرالر کی زد میں آکر دو موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں صغیر اور عمران نعیم شامل ہیں۔ مردان میں مختلف مقامات پر 6ٹریفک حادثات پیش آئے جن میں 12 افراد زخمی ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل