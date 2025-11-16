تلہ گنگ ،ٹریفک کے دو حادثے ،3نوجوان جاں بحق
مردان میں ٹریفک کے 6حادثات ،12افراد زخمی، ہسپتال منتقل کردیا گیا
تلہ گنگ، مردان (نمائندگان دنیا) 2مختلف حادثات میں 3نوجوان بحق ہو گئے، پہلا حادثہ سرگودھا روڈ پر پیش آیا جس میں فیصل نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ دوسرا حادثہ راولپنڈی روڈ کے قریب ٹہی بائی پاس پر پیش آیا جہاں ٹرالر کی زد میں آکر دو موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں صغیر اور عمران نعیم شامل ہیں۔ مردان میں مختلف مقامات پر 6ٹریفک حادثات پیش آئے جن میں 12 افراد زخمی ہوگئے ۔