پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،6من لاغر ،کم وزن مرغیاں تلف
مرغی منڈی باغ سرداراں میں کارروائی کی گئی ،سپلائر کو 30ہزار جرمانہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے غذائی معیار کے تحفظ اور عوامی صحت کو یقینی بنانے کے لیے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مرغی منڈی باغ سرداراں میں موجود پولٹری سپلائر سے برآمد ہونے والی 6 من بیمار، کمزور اور کم وزن مرغیاں موقع پر تلف کر دیں۔ ترجمان کے مطابق کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب ٹیم نے اچانک معائنہ کے دوران دیکھا کہ سپلائر کی جانب سے انتہائی خراب حالت میں موجود مرغیاں شہر کے مختلف ہوٹلوں اور کھانے پینے کے مراکز کو سپلائی کیے جانے کی تیاری میں تھیں۔ سپلائر کو صحت کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی پر 30 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔رجمان نے بتایا کہ جانچ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سپلائر کی جانب سے مرغیوں کو زمین پر غیر معیاری طریقے سے ذبح کیا جا رہا تھا، جو فوڈ سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی کہ ہوٹل یا کسی بھی جگہ ایسی کوئی چیز دیکھیں تو فوری اطلاع کریں ،کارروائی کی جائیگی ۔