اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن ،25افراد تھانے بند
45افراد ، 240گھرانوں،62موٹر سائیکلوں اور 28گاڑیوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کیا، ایس پی صدر زون کی سرپرستی میں آپریشن کیا گیا، آپریشن میں لیڈیز پولیس اور سی ٹی ڈی پولیس ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 45 افراد ، 240گھرانوں کو چیک کیاگیا۔ 62موٹر سائیکلوں اور 28گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ جانچ پڑتال کے لیے 25 مشکوک افراد کو تھانہ شفٹ کیا گیا۔آپریشن کا مقصد علاقہ میں جرائم کا سدباب کرنا ہے ۔