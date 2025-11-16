صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن ،25افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
45افراد ، 240گھرانوں،62موٹر سائیکلوں اور 28گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کیا، ایس پی صدر زون کی سرپرستی میں آپریشن کیا گیا، آپریشن میں لیڈیز پولیس اور سی ٹی ڈی پولیس ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 45 افراد ، 240گھرانوں کو چیک کیاگیا۔ 62موٹر سائیکلوں اور 28گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ جانچ پڑتال کے لیے 25 مشکوک افراد کو تھانہ شفٹ کیا گیا۔آپریشن کا مقصد علاقہ میں جرائم کا سدباب کرنا ہے ۔ 

