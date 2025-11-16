ڈینگی کے 5نئے کیس ،19مریض ہسپتالوں میں زیر علاج
سرویلنس ٹیموں کی 27,667مقامات کی چیکنگ ،92مثبت مقامات کی تصدیق
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 5 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، دیہی علاقوں سے 2 اور شہری علاقوں سے 3 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 19 مریض زیر علاج ہیں، علی پور، جی-10، جی-8، جی-9 اور ترنول سے ایک ایک ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، سرویلنس ٹیموں کی 27,667 مقامات کی چیکنگ کی گی ہے ، کمرشل سائٹس پر ڈینگی لاروا نہیں ملا، گھروں اور کھلی جگہوں سے 92 مثبت مقامات کی تصدیق ہوئی ہے ۔