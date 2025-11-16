صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،سکیورٹی کا جائزہ

  • اسلام آباد
شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے ،علی ناصررضوی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقادہوا، پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ۔ آئی جی نے افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اقدامات کو مزید بہتر کیاجائے ،انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف موثر کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔

