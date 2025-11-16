آئی جی کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،سکیورٹی کا جائزہ
شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے ،علی ناصررضوی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقادہوا، پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ۔ آئی جی نے افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اقدامات کو مزید بہتر کیاجائے ،انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف موثر کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔