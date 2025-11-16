صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن، 42کنال اراضی واگزار

  • اسلام آباد
آپریشن ڈپلومیٹک انکلیو ،ملحقہ علاقوں میں کیا گیا،کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خلاف سی ڈی اے کا گرینڈ آپریشن تسلسل کیساتھ جاری ہے ۔ ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ ڈاکٹر انعم فاطمہ کی زیر نگرانی انسداد تجاوزات آپریشن ڈپلومیٹک انکلیو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کیا گیا۔ ابتک 42کنال سرکاری اراضی واگزار کروالی گئی۔ کارروائیاں سی ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی معاونت سے عمل میں لائی گئیں۔ آپریشن کی ان کارروائیوں میں سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز کا استعمال بھی کیا گیا۔ بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے مکمل تدارک کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جائیں ۔شہر کی خوبصورتی اور منظم منصوبہ بندی کیلئے غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائیاں انتہائی ضروری ہیں۔

