تجاوزات کیخلاف آپریشن، 42کنال اراضی واگزار
آپریشن ڈپلومیٹک انکلیو ،ملحقہ علاقوں میں کیا گیا،کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خلاف سی ڈی اے کا گرینڈ آپریشن تسلسل کیساتھ جاری ہے ۔ ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ ڈاکٹر انعم فاطمہ کی زیر نگرانی انسداد تجاوزات آپریشن ڈپلومیٹک انکلیو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کیا گیا۔ ابتک 42کنال سرکاری اراضی واگزار کروالی گئی۔ کارروائیاں سی ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی معاونت سے عمل میں لائی گئیں۔ آپریشن کی ان کارروائیوں میں سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز کا استعمال بھی کیا گیا۔ بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے مکمل تدارک کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جائیں ۔شہر کی خوبصورتی اور منظم منصوبہ بندی کیلئے غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائیاں انتہائی ضروری ہیں۔