اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن، 27افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
310افراد، 112گھروں، 25گاڑیوں اور 5موٹرسائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ نون کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 310افراد، 112گھروں، 25گاڑیوں اور 5موٹرسائیکلوں کو چیک کیا، جبکہ 27مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

