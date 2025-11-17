اسلام آباد پولیس کا سرچ آپریشن، 27افراد تھانے منتقل
310افراد، 112گھروں، 25گاڑیوں اور 5موٹرسائیکلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ نون کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 310افراد، 112گھروں، 25گاڑیوں اور 5موٹرسائیکلوں کو چیک کیا، جبکہ 27مشکوک افراد کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔