لائیوسٹاک، فیلڈ سروسز کو فعال بنانے کیلئے تقریب، موٹر سائیکلیں تقسیم

  • اسلام آباد
اٹک (اے پی پی) وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت لائیوسٹاک شعبے کی بہتری اور فیلڈ سروسز کو مزید فعال بنانے کے لیے لائیوسٹاک کمپلیکس اٹک میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب میں سیکرٹری لائیوسٹاک احمد عزیز تارڑ، ڈائریکٹر جنرل توسیع ڈاکٹر محمد اشرف اور ڈائریکٹر لائیوسٹاک راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر نوید سحر زیدی کی خصوصی ہدایات پر عملدرآمد کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر توصیف طاہر نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رہنما مسلم لیگ (ن) حمید اکبر تھے ۔ جنہوں نے محکمہ لائیوسٹاک کے 14 فیلڈ ویٹرنری آفیسرز میں سروس موٹر سائیکلیں تقسیم کیں۔

