مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ علما و مشائخ ونگ کے زیر اہتمام امتِ واحدہ سیمینار
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ علما و مشائخ ونگ راولپنڈی کے زیر اہتمام امتِ واحدہ سیمینار منعقد کیا گیا۔
جس میں شہر کے مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے معروف علما و مشائخ نے بھرپور شرکت کی۔تقریب میں حافظ عبدالرف مدیر شعبہ دعوت و اصلاح پاکستان انجینئر مبین صدیقی سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی احسان اللہ منصور صدر اسلام آباد زون، اور شبیر ربانی صدر علما و مشائخ ونگ راولپنڈی نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ موجودہ حالات امتِ مسلمہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باہمی اتحاد، یکجہتی اور احترامِ انسانیت کو ترجیح دی جائے ۔