تلہ گنگ کے گاؤں سگھر میں یادگار شہداء کی تعمیر

  • اسلام آباد
تلہ گنگ (دنیا نیوز) تلہ گنگ کے گاؤں سگھر میں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت یادگارِ شہداء کی تعمیر کر لی۔

اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، علاقہ کے معززین کے علاوہ مختلف طبقات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے مادرِ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا، سگھر کے 30بہادر سپوتوں نے مادرِ وطن کیلئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا جن میں 25پاک آرمی اور 5پاک فضائیہ کے شہداء شامل ہیں۔ شہداء کے ورثاء میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔

