ترک جمہوریہ شمالی قبرص کی بنیاد کی 42ویں سالگرہ پر تقریب
قبرص کی سفیر بوکیت کی خصوصی شرکت،عدم مساوات دور کرنے پر زور
اسلام آباد (نامہ نگار) ترک جمہوریہ شمالی قبرص کی بنیاد کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب ہوئی۔ تقریب کا آغاز 12نومبر کو جارجیا میں ترک سی 130فوجی طیارے کے المناک حادثے میں شہدا کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی سے ہوا، ترکی اور پاکستان کے قومی ترانے پیش کیے گئے اورترک جمہوریہ شمالی قبرص کی سفیر بوکیت کوپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ترک قبرصی عوام نے اپنی خود ارادیت کے حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حدود میں اپنی علیحدہ ریاست قائم کی ہے، جو ان کے عزم، استقلال اور بقا کی مسلسل جدوجہد کا مظہر ہے۔ سیاسی مساوات پر مبنی دو زون، دو کمیونٹی فیڈریشن کے حصول کیلئے پچاس سال سے زیادہ مذاکرات کے باوجود جزیرے کے فریقوں کے درمیان کوئی مشترکہ زمین نہ ہونے کی وجہ سے کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہو سکا۔ وقت آگیا ہے کہ زمین پر موجود حقائق کی عکاسی کرنے والا ایک نیا اور حقیقت پسندانہ لائحۂ عمل اپنایا جائے۔ قبرص کے مسئلے کی جڑ اس کے حیثیتی مسئلے میں ہے، مفید مذاکرات صرف اسی وقت شروع ہو سکتے ہیں جب فریقوں کے درمیان عدم مساوات دور کیا جائے۔