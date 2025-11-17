کوالالمپور:ہلال احمر پاکستان کی دو روزہ عالمی شراکتی اجلاس میں شرکت
اسلام آباد (آن لائن) ہلال احمر پاکستان نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقدہ دو روزہ شراکتی اجلاس میں شرکت کی۔
اس اجلاس میں کینیڈین ریڈ کراس، برٹش ریڈ کراس، عراقی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ،ریڈ کراس سوسائٹی آف چائنہ ،سنگا پور ریڈ کراس ،جاپانی ریڈ کراس ،آسٹریلین ریڈ کراس ،ملائشین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے علاوہانٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز ، انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس اور کارپوریٹ پارٹنرز کے نمائندگان بھی شریک ہوئے۔