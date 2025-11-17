صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا 30واں کانووکیشن 23دسمبر کو ہوگا

  • اسلام آباد
نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا 30واں کانووکیشن 23دسمبر کو ہوگا

اسلام آباد (اے پی پی) نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا 30واں کانووکیشن 23دسمبر کو ہو گا۔ یونیورسٹی کے اعلان کے مطابق موسم صاف ہونے کی صورت میں یہ کانووکیشن یونیورسٹی گراؤنڈ۔۔۔

 جبکہ بارش کی صورت میں آڈیٹوریم میں ہوگا۔ پی ایچ ڈی، ایم فل، بی ایس کے طالب علم جنہوں نے 4دسمبر 2024سے 28نومبر 2025تک اپنی ڈگری مکمل کی ہے کو ڈگریاں اور پوزیشن ہولڈرز کو میڈل دیئے جائیں گے۔ طلبہ 20نومبر سے یکم دسمبر کے درمیان اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں، فل ڈریس ریہرسل 22دسمبر کو ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر