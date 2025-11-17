نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا 30واں کانووکیشن 23دسمبر کو ہوگا
اسلام آباد (اے پی پی) نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا 30واں کانووکیشن 23دسمبر کو ہو گا۔ یونیورسٹی کے اعلان کے مطابق موسم صاف ہونے کی صورت میں یہ کانووکیشن یونیورسٹی گراؤنڈ۔۔۔
جبکہ بارش کی صورت میں آڈیٹوریم میں ہوگا۔ پی ایچ ڈی، ایم فل، بی ایس کے طالب علم جنہوں نے 4دسمبر 2024سے 28نومبر 2025تک اپنی ڈگری مکمل کی ہے کو ڈگریاں اور پوزیشن ہولڈرز کو میڈل دیئے جائیں گے۔ طلبہ 20نومبر سے یکم دسمبر کے درمیان اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں، فل ڈریس ریہرسل 22دسمبر کو ہوگی۔