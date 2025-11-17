اسلام آباد پولیس، ہوٹل آئی سوفٹ وئیر مکمل آپریشنل
25ہزار سے زائد افراد کا ہوٹلز،گیسٹ ہائوسز اور شیلٹر ہومز میں کوائف کا اندراج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کے زیرانتظام ہوٹل آئی سوفٹ وئیر مکمل آپریشنل کر دیا گیا، گزشتہ ہفتے کے دوران 25ہزار سے زائد افراد کا ہوٹلز، گیسٹ ہائوسز اور شیلٹر ہومز میں کوائف کے اندراج کیے گئے، جدید نظام میں درج کوائف کی سکرونٹی کو یقینی بناتے ہوئے 11انتہائی مطلوب افراد کو گرفتار کرکے متعلقہ تھانہ جات میں منتقل کیا گیا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی، ڈی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ نے کہا کہ ہوٹلز اورگیسٹ ہائوسز میں ٹھہرنے والے افراد کی شناخت اور انکے ڈیٹا کے اندراج کیلئے تمام تھانہ جات کو ہوٹل آئی سافٹ وئیر مہیا کیا گیا ہے جو کہ مکمل آپریشنل اور موثر انداز میں کام کر رہا ہے، جبکہ شہر بھرکے تمام داخلی اور خارجی راستے، ریڈ زون، اہم عوامی مقامات اور مارکیٹس کی مانیٹرنگ سیف سٹی کے جدید کیمروں سے بھی کی جا رہی ہے اور خصوصی چیک پوسٹ بھی موثر مانیٹرنگ کیلئے لگائی گئی ہیں، شہر کی فضائی نگرانی کیلئے سیف سٹی کے جدید ڈورنز کے ذریعے بھی نگرانی کا عمل جاری ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد پولیس شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کیلئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عمل میں لارہی ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے تمام تر اقدامات اٹھا رہی ہے۔