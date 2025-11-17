مسائل کی بنیادی وجہ قرآن وسنت سے دوری ہے، پیر جہانگیر شاہ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) تحریک پیغام مصطفی کے سربراہ علامہ پیر جہانگیر شاہ سعیدی نے کہا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی بنیادی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔۔۔
علم وحکمت امت کی میراث ہے جسے ہم حاصل کرکے ہی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں مسلم امہ پنی توجہ قرآن وسنت کی جانب مرکوز کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا آج عالمی سطح پرامت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، عصری علوم سائنس وٹیکنالوجی سے لے کرصحت تک کے شعبہ جات تک پیچھے ہیں اور یہی ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ ہے۔