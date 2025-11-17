اسلام آباد میں کل سے گاڑیوں کیلئے شہر بھر میں ای ٹیگ نظام کا آغاز
اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد کنٹرولڈ گاڑی انٹری سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے، ضلعی انتظامیہ وفاقی دارالحکومت کے اندر چلنے والی تمام گاڑیوں کے لیے لازمی ای-ٹیگ اسٹیکرز متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔
یہ نئی پابندی 18نومبر سے نافذ ہوگی جس کا مقصد گاڑیوں کی مانیٹرنگ میں بہتری اور شہر بھر میں سکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے کہا کہ شہریوں کو تمام فیسلیٹیشن پوائنٹس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے گا جہاں سے یہ ٹیگز حاصل کیے جا سکیں گے۔