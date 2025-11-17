صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں کل سے گاڑیوں کیلئے شہر بھر میں ای ٹیگ نظام کا آغاز

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں کل سے گاڑیوں کیلئے شہر بھر میں ای ٹیگ نظام کا آغاز

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد کنٹرولڈ گاڑی انٹری سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے، ضلعی انتظامیہ وفاقی دارالحکومت کے اندر چلنے والی تمام گاڑیوں کے لیے لازمی ای-ٹیگ اسٹیکرز متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔

یہ نئی پابندی 18نومبر سے نافذ ہوگی جس کا مقصد گاڑیوں کی مانیٹرنگ میں بہتری اور شہر بھر میں سکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے کہا کہ شہریوں کو تمام فیسلیٹیشن پوائنٹس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے گا جہاں سے یہ ٹیگز حاصل کیے جا سکیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر