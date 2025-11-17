ممکنہ برفباری ،محکمہ ہائی وے مری کو 4جدید مشینیں فراہم
مری (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ملکہ کوہسار مری میں برفباری کے دوران سڑکوں سے برف صفائی کیلئے کروڑوں روپے کی نئی جدید مشینری محکمہ ہائی وے سب ڈویژن مری کو فراہم کر دی گئی ہیں۔۔۔
جن کوسٹینڈ بائی بھی کر دیا گیا ہے، تین جدید سنو بلور اور ایک ہیوی لوڈر شامل ہیں محکمہ ہائی وے کے پاس مشینوں کی تعداد 20ہو گئی ہے، عارضی لیبر اور نمک کے چھڑکاؤ کیلئے ٹرانسپورٹ بھی ہائر کر لی گئی ہیں اور وافر مقدار میں کیمیکل اور نمک بھی سٹاک کر لیا گیا ہے۔ ایس ڈی او ہائی وے حسیب احمد کا کہناتھا کہ برفباری کے دوران سڑکوں سے فوری طور پر برفباری صاف کرنے اور ٹریفک کی روانی ممکن بنانے کیلئے ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں اور ان آپریشنز کیلئے ہمارے تجربہ کار ملازمین اور افسران چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہونگے۔