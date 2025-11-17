صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خورشید ندیم کو دیوان بہادر ایس پی سنگھا ایوارڈ 2025سے نوازا گیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قومی رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین، دانشور اور کالم نگار خورشید احمد ندیم کو پاکستان میں۔۔۔

 بین المذاہب ہم آہنگی اور اقلیتی حقوق کے فروغ کیلئے نمایاں علمی و فکری خدمات کے اعتراف میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا ایوارڈ 2025سے نوازا گیا ہے۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خورشید احمد ندیم کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے چیئرمین این آر کے این اے کی مستقل تحقیقی و پالیسی خدمات اور قومی سطح پر بین المذاہب احترام، امن اور خیرسگالی کے فروغ میں ان کی کاوشوں کو سراہا۔

