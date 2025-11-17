صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) علامہ مفتی پیر سید محمد جلال الدین شاہ مشہدی بانی درگاہ مقدسہ بھکھی شریف کے چالیسویں سالانہ عرس اور۔۔۔

 استاذ العلماء علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ مشہدی کے سولہویں سالانہ عرس کی تقریب کل بھکھی شریف میں منعقد ہو گی، جس کی صدارت درگاہ مقدسہ بھکھی شریف کے سجادہ نشین علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ مشہدی سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان کریں گے۔ فارغ التحصیل علمائے کرام، مفتیان عظام اور حفاظ وقراء کی دستار بندی ہوگی۔

