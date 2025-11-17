صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے پر 90دکانیں سیل

  • اسلام آباد
مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے پر 90دکانیں سیل

سوہان، بارہ کہو، کھنہ پل، سرائے خربوزہ، صنم چوک، شمس کالونی میں کارروائیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے ایل پی جی سرکاری ریٹ کی خلاف ورزی پر شہر کے مختلف مقامات پر 90دکانیں سیل کر دیں، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ایل پی جی کی طلب بھی بڑھ گئی۔ خفیہ سروے رپورٹ پر سوہان، بارہ کہو، کھنہ پل، سرائے خربوزہ، صنم چوک، شمس کالونی، برما ٹاؤن، سوہان گارڈن، ترنول اور مختلف سیکٹرز میں کارروائیاں کی گئیں، اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے دکانیں سیل کرنے کے ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے، ایل پی جی بیچنے والوں کیلئے سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر