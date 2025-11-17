مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے پر 90دکانیں سیل
سوہان، بارہ کہو، کھنہ پل، سرائے خربوزہ، صنم چوک، شمس کالونی میں کارروائیاں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے ایل پی جی سرکاری ریٹ کی خلاف ورزی پر شہر کے مختلف مقامات پر 90دکانیں سیل کر دیں، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ایل پی جی کی طلب بھی بڑھ گئی۔ خفیہ سروے رپورٹ پر سوہان، بارہ کہو، کھنہ پل، سرائے خربوزہ، صنم چوک، شمس کالونی، برما ٹاؤن، سوہان گارڈن، ترنول اور مختلف سیکٹرز میں کارروائیاں کی گئیں، اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے دکانیں سیل کرنے کے ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے، ایل پی جی بیچنے والوں کیلئے سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔