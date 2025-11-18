صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ڈاکوئوں کی پولیس پر فائرنگ ،3ڈاکو گرفتار

  • اسلام آباد
مسلح ڈاکوئوں کی پولیس پر فائرنگ ،3ڈاکو گرفتار

کھنہ کے علاقہ میں موٹر سائیکل پر سوار ملزموں کی پولیس پر فائرنگ ،سرچ آپریشن

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ کھنہ کے علاقہ میں مسلح ڈاکووں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی ، دو ہنڈا 125 موٹر سائیکلوں پر چھ مسلح ڈکیت واردات کی نیت سے جا رہے تھے ،پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، حکام کے مطابق پولیس کے دو جوانوں کو سیدھی گولیاں لگیں لیکن حفاظتی اقدامات ،بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کی وجہ سے محفوظ رہے ،پولیس ٹیم معمول کی چیکنگ میں مصروف تھی ، حکام کے مطابق تین ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے جنہیں گرفتار کرکے اسلحہ بر آمد کر لیا گیا، ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

3گیس میٹر کاٹ دیئے

5اسلحہ بردار گرفتار

بھیک مانگتے 2بچے تحویل میں

معیاری سروس فراہمی ہدف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس