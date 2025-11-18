ناکے پر فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو زخمی کرنیوالے ملزموں کو قید ،جرمانہ
راولپنڈی ( خبر نگار) انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے ناکے پر فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کو زخمی کرنے کے مقدمہ میں نامزد 2 ملزمان کو مجموعی طور پر ساڑھے 11سال قید اور جرمانے کی سزا سنادی۔
ملزمان کو 50 ہزار روپے فی کس بطور دامان زخمی کانسٹیبل کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا تھانہ صدر واہ پولیس نے 30 جنوری 2023 کو پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا جس میں الزام تھا کہ ملزمان نے فائرنگ کر کے انسپکٹر عامر کو شدید زخمی کردیا تھا ، مقدمہ میں سلیم اور مراد کو گرفتار کیا تھا ۔عدالت نے ملزمان کی سزاؤں پر بیک وقت عملدرآمد کا حکم دینے کے ساتھ ملزمان کی رہائی کو دامان اور جرمانے کی رقم کی ادائیگی سے مشروط کیا ہے ۔