صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناکے پر فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو زخمی کرنیوالے ملزموں کو قید ،جرمانہ

  • اسلام آباد
ناکے پر فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو زخمی کرنیوالے ملزموں کو قید ،جرمانہ

راولپنڈی ( خبر نگار) انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے ناکے پر فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کو زخمی کرنے کے مقدمہ میں نامزد 2 ملزمان کو مجموعی طور پر ساڑھے 11سال قید اور جرمانے کی سزا سنادی۔

 ملزمان کو 50 ہزار روپے فی کس بطور دامان زخمی کانسٹیبل کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا تھانہ صدر واہ پولیس نے 30 جنوری 2023 کو پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا جس میں الزام تھا کہ ملزمان نے فائرنگ کر کے انسپکٹر عامر کو شدید زخمی کردیا تھا ، مقدمہ میں سلیم اور مراد کو گرفتار کیا تھا ۔عدالت نے ملزمان کی سزاؤں پر بیک وقت عملدرآمد کا حکم دینے کے ساتھ ملزمان کی رہائی کو دامان اور جرمانے کی رقم کی ادائیگی سے مشروط کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن