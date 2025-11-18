صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس موبائل لائسنسنگ وینز کا رواں ہفتے کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
پولیس موبائل لائسنسنگ وینز کا رواں ہفتے کا شیڈول جاری

راولپنڈی( خبر نگار )ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کے احکامات پر پولیس موبائل لائسنسنگ وینز عوام الناس کی خدمت میں کوشاں، دور دراز سے تعلق رکھنے والے شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ واری شیڈول جاری کر دیا گیا۔۔۔

موبائل پولیس وینز منگل کو راجہ بازار اوربیول بازار گوجر خان،بدھ کوپریس کلب راولپنڈی،جمعرات کو آھدی گاؤں گوجر خان اورپنڈوڑاہردوگاؤں کلر سیداں،جمعہ کوجھاورا پکٹ دھمیال اورکمرشل مارکیٹ ، ہفتہ کوکوممیام گاؤں کلر سیداں اورگورنمنٹ بوائز کالج کہوٹہ میں لائسنسنگ سہولیات فراہم کرے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس