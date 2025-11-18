پولیس موبائل لائسنسنگ وینز کا رواں ہفتے کا شیڈول جاری
راولپنڈی( خبر نگار )ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کے احکامات پر پولیس موبائل لائسنسنگ وینز عوام الناس کی خدمت میں کوشاں، دور دراز سے تعلق رکھنے والے شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ واری شیڈول جاری کر دیا گیا۔۔۔
موبائل پولیس وینز منگل کو راجہ بازار اوربیول بازار گوجر خان،بدھ کوپریس کلب راولپنڈی،جمعرات کو آھدی گاؤں گوجر خان اورپنڈوڑاہردوگاؤں کلر سیداں،جمعہ کوجھاورا پکٹ دھمیال اورکمرشل مارکیٹ ، ہفتہ کوکوممیام گاؤں کلر سیداں اورگورنمنٹ بوائز کالج کہوٹہ میں لائسنسنگ سہولیات فراہم کرے گی ۔