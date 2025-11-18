صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی مردان میں یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر شاندار تقریب

  • اسلام آباد
یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر شاندار تقریب

مردان ( نمائندہ دنیا ) ویمن یونیورسٹی مردان میں یومِ جمہوریہ ترکیہ انتہائی جوش و خروش اور گرمجوشی کے ساتھ منایا گیا، ثقافتی پروگرام، تقاریر اور باہمی تبادلہ خیال کے سیشن منعقد ہوئے۔۔۔

 باہمی احترام، تاریخی رشتوں اور دوطرفہ تعاون کو نمایاں طور پر اُجاگر کیا۔وائس چانسلر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نے کہا کہ پاکستان اور تُرکیہ کی دوستی وقت کی آزمائشوں سے گزر کر مزید مضبوط ہوئی ہے جو مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اقدار پر مبنی ہے ۔ ہم تُرکی جامعات کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے ، طلبہ و اساتذہ کے تبادلوں اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ 

 

