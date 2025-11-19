صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ،کوئلہ کان سے محنت کش بھاری تاوان کیلئے اغوا ،مقدمہ درج

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،کوئلہ کان سے محنت کش بھاری تاوان کیلئے اغوا ،مقدمہ درج

نوشہرہ (نمائندہ دنیا ) نظام پور دروازگی کوئلہ کان سے محنت کش بھاری تاوان کے لیے اغوا ۔سابق ممبر صوبائی اسمبلی دیر بالا کی مداخلت پر پندرہ روز بعد نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

اغوا ء کاروں نے دیربالا کے مغوی کان کن لیاقت اسلام کی زنجیروں سے باندھ کر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو وائرل کردی۔ اغوا کار رہائی کے بدلے 70لاکھ نقدی،دو عدد آئی فون 17اور دو عدد راڈو گھڑیاں مانگ رہے ہیں ۔ ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ اغواکاروں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد انہیں گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا