نوشہرہ ،کوئلہ کان سے محنت کش بھاری تاوان کیلئے اغوا ،مقدمہ درج
نوشہرہ (نمائندہ دنیا ) نظام پور دروازگی کوئلہ کان سے محنت کش بھاری تاوان کے لیے اغوا ۔سابق ممبر صوبائی اسمبلی دیر بالا کی مداخلت پر پندرہ روز بعد نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔
اغوا ء کاروں نے دیربالا کے مغوی کان کن لیاقت اسلام کی زنجیروں سے باندھ کر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو وائرل کردی۔ اغوا کار رہائی کے بدلے 70لاکھ نقدی،دو عدد آئی فون 17اور دو عدد راڈو گھڑیاں مانگ رہے ہیں ۔ ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ اغواکاروں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد انہیں گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔