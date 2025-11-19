صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں، فلسطینی سکالر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) معروف سکالر و رکن قانون ساز کونسل ڈاکٹر مروان محمد ابو راس فلسطین نے وفد کے ہمراہ دفتر جماعت اسلامی اسلام آباد کا دورہ کیا۔

 گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور فلسطین جسد واحد کی طرح ہیں، اہل پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے غیر معمولی آواز اٹھائی ہے، 7اکتوبر کے بعد جماعت اسلامی نے پاکستان سمیت دنیا بھر فلسطین کیلئے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ بڑے پیمانے پر سفارتی تعلقات کے ذریعے تعلیم، صحت اور انفرا سٹریکچر کی بحالی کیلئے بھی کام کیا، ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک آزاد فلسطین کے بعد مضبوط دوستی کے خواہاں بھی ہیں۔ 

