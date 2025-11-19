صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 11جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے 1130گرام چرس، 28گرام آئس، 9پستول برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ سنبل، سبزی منڈی، کھنہ اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے 10ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1130گرام چرس، 28گرام آئس اور 9مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لیے، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 4مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔

