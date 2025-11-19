اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 11جرائم پیشہ افراد گرفتار
ملزمان کے قبضہ سے 1130گرام چرس، 28گرام آئس، 9پستول برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ سنبل، سبزی منڈی، کھنہ اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے 10ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1130گرام چرس، 28گرام آئس اور 9مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لیے، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 4مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔