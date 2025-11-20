صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
77 لٹر شراب برآمد ،ملزم گرفتار

راولپنڈی (خبر نگار) رتہ امرال پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے کر 35 لٹر شراب برآمد کرلی۔

 نصیر آباد پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 20 لٹر شراب برآمدکرلی، کلرسیداں پولیس نے دوافراد کوحراست میں لے کر 17لٹر شراب برآمد کرلی،ویسٹریج پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 5 لٹر شراب برآمد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔

