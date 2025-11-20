77 لٹر شراب برآمد ،ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبر نگار) رتہ امرال پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے کر 35 لٹر شراب برآمد کرلی۔
نصیر آباد پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 20 لٹر شراب برآمد کرلی، کلرسیداں پولیس نے دوافراد کوحراست میں لے کر 17لٹر شراب برآمد کرلی،ویسٹریج پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 5 لٹر شراب برآمد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔