صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین ملزمان گرفتار ،بھا ری تعداد میں اسلحہ ، ایمونیشن برآمد

  • اسلام آباد
تین ملزمان گرفتار ،بھا ری تعداد میں اسلحہ ، ایمونیشن برآمد

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کی اسلحہ سے پاک شہر مہم جاری ہے، اسی سلسلے میں تھانہ کھنہ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

اسلام آباد پولیس کی اسلحہ سے پاک شہر مہم جاری ہے، اسی سلسلے میں تھانہ کھنہ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن