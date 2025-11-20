تین ملزمان گرفتار ،بھا ری تعداد میں اسلحہ ، ایمونیشن برآمد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کی اسلحہ سے پاک شہر مہم جاری ہے، اسی سلسلے میں تھانہ کھنہ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
