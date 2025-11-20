امید سپیشل ایجوکیشن سکول میں سالانہ سپورٹس گالا
مختلف اداروں کے خصوصی بچوں کی شرکت ،کرکٹ، بیڈمنٹن اور فٹبال کے مقابلے
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) پاک فوج کے زیرِ اہتمام قائم امید سپیشل ایجوکیشن سکول میں سالانہ سپورٹس گالا منعقد ہوا، مختلف اداروں کے خصوصی بچوں نے شرکت کی۔ سپیشل سکول پشاور، آشیانہ سپیشل ایجوکیشن سکول کوہاٹ، ایف جی سکول پشاور، اے پی ایس پشاور اوربیت الیتامہ سکول کے خصوصی بچوں نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر 11 کورتھے ، جنہوں نے بچوں کی کاوشوں اور سکول کے انتظامات کو سراہا۔ خصوصی بچوں کے درمیان کرکٹ، بیڈمنٹن، رسہ کشی اور فٹبال کے دلچسپ مقابلے بھی منعقد کیے گئے ، بچوں نے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے ، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ کھیلوں کے اختتام پر تمام شریک بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے ۔