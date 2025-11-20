صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کامختلف ڈیو ٹی پو ائنٹس کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

  اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کامختلف ڈیو ٹی پو ائنٹس کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے مختلف ڈیو ٹی پو ائنٹس کا دورہ کیا اور موقع پر موجود پولیس افسران و اہلکاروں سے ملاقات کی۔

 انہوں نے چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ناکہ بندی کو مزید مؤثر اور بامقصد بنایا جائے ،اس مو قع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ہمہ وقت الرٹ رہیں، مشکوک افراد اور گاڑیوں کی مؤثر چیکنگ کو یقینی بنائیں۔ اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں،انہوں نے مزیدکہا کہ شہریوں سے خوش اخلاقی اور احترام کے ساتھ پیش آئیں تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔

