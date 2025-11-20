ایس ایس پی آپریشنز کامختلف ڈیو ٹی پو ائنٹس کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے مختلف ڈیو ٹی پو ائنٹس کا دورہ کیا اور موقع پر موجود پولیس افسران و اہلکاروں سے ملاقات کی۔
انہوں نے چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ناکہ بندی کو مزید مؤثر اور بامقصد بنایا جائے ،اس مو قع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ہمہ وقت الرٹ رہیں، مشکوک افراد اور گاڑیوں کی مؤثر چیکنگ کو یقینی بنائیں۔ اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں،انہوں نے مزیدکہا کہ شہریوں سے خوش اخلاقی اور احترام کے ساتھ پیش آئیں تاکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔