مزدوروں کے حقوق کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہے، ریلوے یونین

  • اسلام آباد
مزدوروں کے حقوق کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہے، ریلوے یونین

سگنل سٹاف کے تمام عہدیداران،ورکر زکو یونین میں شمولیت پر خوش آمدید

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پریم یونین (سی بی اے ) کے ڈویژنل صدر ڈاکٹر اشتیاق عرفان نے کہا ہے کہ پریم یونین نے ہمیشہ مزدوروں کے مفاد میں اپنا بھرپور کر دار ادا کی آئندہ بھی اپنا کر دار ادا کرتے رہیں گے ۔ سٹاف یونین سگنل سٹاف کے تمام عہداران اور ورکر کو پریم یونین میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں یقین دلاتے ہیں ان کے مسائل کے حل کیلئے دن رات کو شاں رہیں گے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریلوے پریم یونین کے زیر اہتمام آیسر کلب میں سٹاف یونین سگنل سٹاف کی شمولیت کے موقع پر جلسہ سے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔جلسہ سے دائودالرحمن ،خضر حیات، عبد الشکور عباسی، محمد خان، منصور احمد ،سردار مدثر، ظہو شاہ ،یونس جٹ، راجہ لظیف اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ 

