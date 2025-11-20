صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،ڈی سی کا ایم ٹیگ پوائنٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائز ہ

  • اسلام آباد
شہر میں چلنے والی ہر گاڑی کیلئے ایم ٹیگ لازمی ، شہریوں سے تعاون کی اپیل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے ، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا گیا، انہوں نے گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگنے کا جائزہ لیا ۔ اس موقع پر گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں چلنے والی ہر گاڑی کے لئے ایم ٹیگ لازمی ہے ، شہریوں کی آسانی کے لئے ایم ٹیگ کے پوائنٹس 10 کر دئیے گئے ہیں،ضرورت پڑنے پر ایم ٹیگ پوائنٹس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔

