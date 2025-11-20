اسلام آباد ،ڈی سی کا ایم ٹیگ پوائنٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائز ہ
شہر میں چلنے والی ہر گاڑی کیلئے ایم ٹیگ لازمی ، شہریوں سے تعاون کی اپیل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے ، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا گیا، انہوں نے گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگنے کا جائزہ لیا ۔ اس موقع پر گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں چلنے والی ہر گاڑی کے لئے ایم ٹیگ لازمی ہے ، شہریوں کی آسانی کے لئے ایم ٹیگ کے پوائنٹس 10 کر دئیے گئے ہیں،ضرورت پڑنے پر ایم ٹیگ پوائنٹس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔