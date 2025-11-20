ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث چار رکنی گینگ گرفتار
راولپنڈی(خبرنگار)تھانہ آراے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث چار رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا،چھینی گئی رقم 06 لاکھ 38 ہزار 500روپے ،2مسروقہ موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا۔
تھانہ آراے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث چار رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا،چھینی گئی رقم 06 لاکھ 38 ہزار 500روپے ،2مسروقہ موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا۔