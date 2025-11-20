کنزیومر اتھارٹی کی کارروائی ،خلاف ورزی پر ایک لاکھ 92 ہزار جرمانہ
ریٹ لسٹ نمایاں جگہ آویزاں ،تاریخ تیاری و اختتام ، اجزائے ترکیبی لکھنا لازمی قرار
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کنزیومر اتھارٹی راولپنڈی نے پنجاب کنزیومر ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ بانوے ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا۔ پنجاب کنزیومر ایکٹ میں صارفین کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام دکانداروں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اشیاء کی ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزاں کریں۔ فروخت کردہ اشیاء پر تاریخ تیاری و اختتام اور اجزائے ترکیبی لازمی درج کریں ۔ کمپنیوں اور دکانداروں پر لازم ہے کہ اشیاء کی واپسی اور تبدیلی کی پالیسی بھی واضح جگہ لگائیں،جبکہ شہریوں کو فروخت کردہ اشیاء کی باقاعدہ رسید جاری کریں جس پر دکاندار اور کمپنی کا نام و مکمل اڈریس اور فروخت کردہ اشیاء کی مکمل تفصیل درج ہو۔