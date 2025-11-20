جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 38 غیر قانونی افغان گرفتار
راولپنڈی میں1271گھر،642دوکانیں،63ہوٹل،کرایہ داروں کے کوائف کی چیکنگاسلام آباد میںجانچ پڑتال کیلئے 30مشکوک افراد اور تین مو ٹر سائیکلو ں کوتھانہ جا ت منتقل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ انڈسٹر یل ایر یا اور تھا نہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران627افراد،76گھروں،17دکانیں، 35 ہا سٹلز، 31ہو ٹلز، 7گیسٹ ہا وسز، 28گاڑیوں اور48 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 30مشکوک افراد اور تین مو ٹر سائیکلو ں کوتھانہ جا ت منتقل کر دیا گیا۔ ادھرسی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کیے ،سرچ آپریشنز میں 1271 گھر،642 دوکانیں،63ہوٹل اور مجموعی طور پر 1978افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران38غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران2بھٹہ، 15 کباڑخانے ، 3 بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف11مقدمات اور اسلحہ آتشیں برآمد ہونے والے 3افراد کے خلاف 3 مقدمات درج کیے گئے ، آپریشنز تھانہ پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ امرال،ریس کورس، صدرواہ،نصیرآباد، کینٹ، مورگاہ، روات،چونترہ، جاتلی، مندرہ، گوجر خان اوردھمیال کے علاقوں میں کیے گئے ۔