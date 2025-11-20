صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28غیر قانونی عمارتیں سربمہر ،مالکان کو نوٹس جاری

  • اسلام آباد
سی ڈی اے ،انتظامیہ اور پولیس نے زون فور میں مشترکہ آپریشن کیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر اسلام آباد میں بلا اجازت تعمیرات اور بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیاہے ، اس سلسلے میں بلڈنگ کنٹرول سیکشن نے انفورسمنٹ ونگ، ضلعی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے تعاون سے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 28 عمارتیں سربمہر کردیں اور مالکان کو نوٹسسز بھی جاری کردئیے ۔ زون فور میں واقع کری روڈ پر 8 عمارات کو نان کنفارمنگ یوز پر ،20 عمارات جو بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال میں لائی جارہی تھیں کو سربمہر کردیا گیا۔ 

