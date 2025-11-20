28غیر قانونی عمارتیں سربمہر ،مالکان کو نوٹس جاری
سی ڈی اے ،انتظامیہ اور پولیس نے زون فور میں مشترکہ آپریشن کیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر اسلام آباد میں بلا اجازت تعمیرات اور بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیاہے ، اس سلسلے میں بلڈنگ کنٹرول سیکشن نے انفورسمنٹ ونگ، ضلعی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے تعاون سے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 28 عمارتیں سربمہر کردیں اور مالکان کو نوٹسسز بھی جاری کردئیے ۔ زون فور میں واقع کری روڈ پر 8 عمارات کو نان کنفارمنگ یوز پر ،20 عمارات جو بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال میں لائی جارہی تھیں کو سربمہر کردیا گیا۔