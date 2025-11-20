صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا کانووکیشن ، پی ایچ ڈی سکالرز گریجویٹس کو ڈگریاں عطا

  • اسلام آباد
کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا کانووکیشن ، پی ایچ ڈی سکالرز گریجویٹس کو ڈگریاں عطا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے 47و48ویں کانووکیشن کا انعقاد جناح کنو نشن سنٹر میں کیا گیا۔ سابق سفیر ڈاکٹر نفیس ذکریا مہمان خصوصی تھے۔

 ریکٹر سی یو آئی پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر، انچارج کیمپس پروفیسر ڈاکٹر سہیل اصغر، ڈینز، ڈائریکٹرز، پرنسپل آفیسرز، فیکلٹی ممبران سمیت طلبہ و طالبات اور والدین نے شرکت کی۔ 47ویں کانووکیشن میں 29پی ایچ ڈی سکالرزسمیت گریجویٹس کو26یونیورسٹی میڈلز،1160 گریجویٹس کو ڈگریاں ،48ویں کانووکیشن میں48 پی ایچ ڈی سکالرز سمیت 1,184 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں، 54 یونیورسٹی میڈلز سپرنگ2025 کے سیشن کے طلبہ میں تقسیم کئے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن