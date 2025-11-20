کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا کانووکیشن ، پی ایچ ڈی سکالرز گریجویٹس کو ڈگریاں عطا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے 47و48ویں کانووکیشن کا انعقاد جناح کنو نشن سنٹر میں کیا گیا۔ سابق سفیر ڈاکٹر نفیس ذکریا مہمان خصوصی تھے۔
ریکٹر سی یو آئی پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر، انچارج کیمپس پروفیسر ڈاکٹر سہیل اصغر، ڈینز، ڈائریکٹرز، پرنسپل آفیسرز، فیکلٹی ممبران سمیت طلبہ و طالبات اور والدین نے شرکت کی۔ 47ویں کانووکیشن میں 29پی ایچ ڈی سکالرزسمیت گریجویٹس کو26یونیورسٹی میڈلز،1160 گریجویٹس کو ڈگریاں ،48ویں کانووکیشن میں48 پی ایچ ڈی سکالرز سمیت 1,184 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں، 54 یونیورسٹی میڈلز سپرنگ2025 کے سیشن کے طلبہ میں تقسیم کئے گئے۔