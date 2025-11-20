حمیرہ چودھری کی اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سے ملاقات
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)کانفرنس آف دی پارٹیز تیس (30) کے حوالے سے پاکستان کے سربراہ وفد سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی عائشہ حمیرہ چودھری اور۔۔۔
اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری مسٹر سائمن سٹیئل کے درمیان ملاقات ہوئی،فریقین نے کانفرنس میں زیر بحث اہم موضوعات اور پاکستان کی جاری موسمیاتی کوششوں اور عالمی عمل سے توقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ مسٹر سائمن سٹیئل نے پاکستان کی بروقت جمع کرائی گئی رپورٹس کو سراہا اور کانفرنس سے پاکستان کی امیدوں کے بارے میں دریافت کیا۔