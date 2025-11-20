صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حمیرہ چودھری کی اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سے ملاقات

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)کانفرنس آف دی پارٹیز تیس (30) کے حوالے سے پاکستان کے سربراہ وفد سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی عائشہ حمیرہ چودھری اور۔۔۔

 اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری مسٹر سائمن سٹیئل کے درمیان ملاقات ہوئی،فریقین نے کانفرنس میں زیر بحث اہم موضوعات اور پاکستان کی جاری موسمیاتی کوششوں اور عالمی عمل سے توقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ مسٹر سائمن سٹیئل نے پاکستان کی بروقت جمع کرائی گئی رپورٹس کو سراہا اور کانفرنس سے پاکستان کی امیدوں کے بارے میں دریافت کیا۔

