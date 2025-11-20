صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، عمران نذیر
آن وہیلز سے اب تک 2 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوچکے ، صوبائی وزیر صحت
حسن ابدال (نمائندہ دنیا ) صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب صوبے کے عوام کو معیاری طبی سہولیات اُن کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں اور صحت کے شعبے کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں اور ہیلتھ یونٹس کا قیام صوبے میں صحت کے نظام کو ایک نئے اور مضبوط دور میں داخل کرے گا۔انہوں نے یہ بات تحصیل حسن ابدال کے گاؤں جھاری کس میں 200 بستروں کے جدید ہسپتال کی تعمیر کے اعلان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس وقت صوبہ بھر میں 911 کلینک آن وہیلز خدمات فراہم کر رہے ہیں جن کے ذریعے اب تک دو کروڑ سے زائد افراد کو علاج معالجے کی سہولیات مہیا کی جا چکی ہیں۔ صوبائی وزیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال حسن ابدال کا دورہ بھی کیا اور وہاں انتظامی امور کے ساتھ ساتھ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔