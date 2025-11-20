اسلام آباد کے تمام سیکٹرز کی بحالی ،اپ گریڈیشن کا فیصلہ
سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ازسر نو کار پیٹنگ اور پیچ ورک کیا جائے گا سٹریٹ لائٹس،لین مارکنگ سپیڈ بریکرز کی تنصیب بھی منصوبہ کا حصہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ہیڈکوارٹرز میں منعقدہ اجلاس میں اسلام آباد کے تمام سیکٹرز کی بحالی و اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں بلا تفریق سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ازسر نو کار پیٹنگ اور پیچ ورک کیا جائے گا۔ فٹ پاتھوں کی مرمت اور نئے فٹ پاتھ بھی تعمیر کئے جائیں گے۔
اس منصوبے کے تحت سیکٹرز میں خراب سٹریٹ لائٹس و پولز کی مرمت اور نئی سٹریٹ لائٹس و پولز کی تنصیب بھی کی جائے گی۔ اسی طرح شہریوں کی رہنمائی کیلئے سائنیج بورڈز کی تنصیب، لین مارکنگ اور بر سپیڈ بریکرز کی تنصیب بھی اس منصوبے کے تحت کی جائے گی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ پرانے سیکٹرز میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کیلئے جامع حکمت عملی اپنائی جائے۔ ترقیاتی کاموں کے اعلیٰ معیار اور کم لاگت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔