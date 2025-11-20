نبی کریم ٖکی سیرتِ طیبہ انسانیت کیلئے مکمل نمونہ ، سردار یوسف
صوفیائے کرام نے سیرتِ نبوی کے مطابق رہنمائی فرمائی، کانفرنس سے خطاب
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، سردار یوسف نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی سیرتِ طیبہ پوری انسانیت کے لیے ایک جامع، روشن اور قابلِ عمل نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا ہر پہلواخلاق، عدل، رواداری، شفقت اور حکمت آج کے دور کے چیلنجز کا بہترین حل فراہم کرتا ہے، اِن خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں منعقدہ دو روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ صوفیائے کرام نے سیرتِ نبوی ﷺ کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ اپنے کردار اور عمل سے اس کا زندہ نمونہ پیش کرکے ہماری رہنمائی کی۔ آج مختلف ادارے اسی مشن کو اپنے دائرہ کار میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ حضور ﷺ سے بہتر انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا اور اُن کی سیرت ہر دور کے لیے روشنی ہے ۔ جامعتہ الزیتونتہ تیونس کے پروفیسر ڈاکٹر محمد العربی بوعزیزی نے برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کی خدماتِ سیرت پر اپنا کلیدی خطبہ پیش کیا۔