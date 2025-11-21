اندے قتل کا معمہ حل ،مقتول کی اہلیہ اور آشنا گرفتار
راولپنڈی(خبر نگار)تھانہ بنی پولیس کی کارروائی،ایک ماہ قبل شہری کے اندھے قتل کا معمہ حل،مقتول کی اہلیہ اور آشنا قاتل نکلے۔۔۔
دونوں گرفتار ،ملزمان نے منصوبہ بندی سے مقتول کی گاڑی کو روکا اور فائرنگ کرکے قتل کیا تھا،مقتول کی اہلیہ کے آشنا نے اپنی دوکان پر کام کرنے والے ملازم کے ساتھ مل کر قتل کی واردات کی، ابتدائی طور پر مقدمہ میں ایک خاتون کو نامزد کیا گیا جس کا وقوعہ سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا،پولیس نے تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو مقتول وقار احمد کی اہلیہ اور اہلیہ کا آشنا قاتل نکلے۔